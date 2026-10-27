一架俄罗斯无人机袭击了布科维纳地区的电力设施，切尔诺夫策部分地区因此停电

10月26日晚，一架俄罗斯无人机袭击了切尔诺夫策州的一处能源基础设施，导致切尔诺夫策部分地区停电。停电影响了公共交通、交通信号灯和供水系统的运行。

切尔诺夫策市长罗曼·克利丘克通报了这一情况。

据市长称，袭击发生后，该州首府的部分地区停电。当时，市政府正在核实受损程度。应急抢修队正加紧抢修，以尽快恢复供电。

由于停电，无轨电车暂时停运。交通信号灯的运行也出现中断：部分设备无法工作，其余则依靠备用蓄电池维持运行。

电力中断也影响了供水。据市政供水公司消息，供水压力有所降低。

全市所有社会服务机构均已切换至发电机供电。市政服务部门已做好准备，随时应对突发事件的后果。

为保障乘客出行，当局安排了额外的市政公交车服务。这些公交车需沿市中心街道驶往车场，并在沿途各站接载乘客。

随后，罗曼·克利丘克通报了情况好转的消息。截至10月26日22:20，切尔诺夫策的供电正在逐步恢复，全市所有关键基础设施已恢复供电。

“所有关键基础设施设施的供电已恢复，”市长在其Telegram频道上表示。

不过，该消息并未明确说明何时能向所有用户完全恢复供电。截至最后一次更新时，也没有关于无轨电车恢复运行的具体信息。

来源：罗曼·克利丘克

需要提醒的是，基辅州将于10月27日实施长达九小时的停电。

能源部通报了六个地区将实施新的停电措施。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区断电。此次停电波及了首都的戈洛西夫斯基、索洛缅斯基和舍甫琴科区。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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