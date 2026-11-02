乌克兰和俄罗斯已就向前线附近的居民点派遣定期人道主义救援队达成一致。

俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃在赫尔松州被占领的奥列什基镇完成行动后发表了这一声明。

据她介绍，后续行动的具体城镇和地区目前尚未确定。援助计划不仅将提供给奥列什基的居民，还将惠及周边地区需要食品和药品的人们。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨也表示，双方已达成共识，将继续在前线附近为平民开展人道主义工作。他称奥列什基的行动是向其他居民点开展定期任务迈出的第一步。

奥列什基的人道主义行动是在达成局部停火协议后开展的。停火期从10月27日持续至11月1日。行动期间，救援物资被送达当地居民手中，同时为希望撤离的人员提供了撤离机会。

来源：德米特罗·卢比涅茨

值得一提的是，梅拉尼娅·特朗普对奥莱什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于留下的居民，则向其提供了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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