Россия заявила о достижении договоренности с Украиной о новых гуманитарных миссиях

Украина и Россия договорились проводить регулярные гуманитарные миссии в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом заявила российский омбудсмен Яна Лантратова после завершения операции в оккупированных Олешках в Херсонской области.

По её словам, конкретные населённые пункты и регионы для следующих миссий пока не определены. Помощь планируется передавать не только жителям Олешек, но и людям из прилегающих территорий, нуждающимся в продуктах питания и медикаментах.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также сообщил о договоренности продолжить гуманитарную работу для гражданского населения вблизи линии фронта. Он назвал операцию в Олешках первым шагом к регулярным миссиям в других населенных пунктах.

Гуманитарная операция в Олешках была проведена после достижения договоренностей о локальном прекращении огня. Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. В ходе миссии жителям доставили помощь, а желающим уехать предоставили возможность эвакуироваться.

Источник: Дмитрий Лубинец

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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