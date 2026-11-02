Ukraina i Rosja uzgodniły, że będą organizować regularne misje humanitarne w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu.

Poinformowała o tym rosyjska rzeczniczka praw obywatelskich Jana Lantratowa po zakończeniu operacji w okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

Jak powiedziała, konkretne miejscowości i regiony, w których odbędą się kolejne misje, nie zostały jeszcze określone. Pomoc ma być przekazywana nie tylko mieszkańcom Oleszki, ale także osobom z okolicznych terenów, które potrzebują żywności i leków.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował również o porozumieniu w sprawie kontynuacji działań humanitarnych na rzecz ludności cywilnej w pobliżu linii frontu. Nazwał operację w Oleszkach pierwszym krokiem w kierunku regularnych misji w innych miejscowościach.

Operację humanitarną w Oleszach przeprowadzono po zawarciu porozumień dotyczących lokalnego zawieszenia broni. Zawieszenie broni obowiązywało od 27 października do 1 listopada. W trakcie misji mieszkańcom dostarczono pomoc, a osobom pragnącym opuścić teren zapewniono możliwość ewakuacji.

Źródło: Dmytro Lubinec

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszek.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszek, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie broni w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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