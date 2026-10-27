Россия расширяет базу запуска дронов в Крыму и строит десятки укрытий

На военном аэродроме «Гвардейское» в оккупированном Крыму строят новые укрытия для российских беспилотников типа «Герань». Судя по спутниковым снимкам, на территории объекта возводят более 20 укрытий для дронов и около 40 небольших сооружений, похожих на гаражи.

По данным Dnipro Osint, новые спутниковые снимки показывают строительство более 20 небольших укрытий. Их защищают земляными насыпями. Также возводят около 40 небольших «гаражей», предназначенных для хранения, обслуживания и подготовки беспилотников к запускам.

На снимках заметны и последствия предыдущих атак на аэродром. По крайней мере один ангар получил повреждения от удара беспилотника.

Dnipro Osint отмечает, что на аэродроме «Гвардейское» используют мобильные пусковые платформы вместо стационарных установок. Беспилотники загружают на специально оборудованные автомобили, с которых их запускают со взлетно-посадочной полосы.

«Гвардейское» — аэродром в Симферопольском районе Крыма, к северу от Симферополя. Генштаб ВСУ называет его одним из ключевых военных аэродромов России на полуострове. Его используют для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники. Координаты: 45,107463° с. ш., 33,981942° в. д.

Источник: Dnipro Osint

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