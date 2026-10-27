В Киеве в результате российского обстрела пострадал магазин Auchan в ТРЦ «Проспект»

Вечером в понедельник, 26 октября, в результате вражеской атаки был поврежден магазин Auchan «Черниговская», расположенный в торгово-развлекательном комплексе «Проспект» в Киеве. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Сегодня вечером во время вражеской атаки был поврежден наш магазин Auchan Черниговская. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время магазин временно не будет работать. Его работу приостановили до завершения оценки состояния помещения и проведения необходимых восстановительных работ.

О возобновлении работы Auchan Черниговская сообщат дополнительно.

Об этом сообщили на страницах ритейлера в социальных сетях.

В результате ночной российской воздушной атаки 27 октября полностью разрушен офис украинского производителя косметики и продукции для маникюра Nika Zemlyanikina. Вместе с помещением уничтожена техника и оборудование, а ущерб оценивается в десятки тысяч долларов США.

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии. Перебои с электричеством повлияли на работу общественного транспорта, светофоров и систем водоснабжения.

Напомним, в Киевской области 27 октября будут отключать свет до девяти часов.

Минэнерго сообщило о новых отключениях электроэнергии в шести областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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