W Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku, uszkodzony został sklep Auchan w centrum handlowym „Prospekt”

Wieczorem w poniedziałek, 26 października, w wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległ sklep Auchan Czernihivska, znajdujący się w kompleksie handlowo-rozrywkowym „Prospekt” w Kijowie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

„Dzisiejszego wieczoru podczas ataku wroga uszkodzeniu uległ nasz sklep Auchan Czernihivska. Na szczęście nikt nie ucierpiał” – czytamy w komunikacie firmy.

Obecnie sklep będzie tymczasowo nieczynny. Jego działalność została zawieszona do czasu zakończenia oceny stanu lokalu i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

O wznowieniu działalności sklepu Auchan Czernihivska poinformujemy w późniejszym terminie.

Informację tę podano na profilach detalisty w mediach społecznościowych.

W wyniku nocnego rosyjskiego ataku powietrznego 27 października całkowicie zniszczono biuro ukraińskiego producenta kosmetyków i produktów do manicure Nika Zemlyanikina. Wraz z budynkiem zniszczono sprzęt i wyposażenie, a straty szacuje się na dziesiątki tysięcy dolarów amerykańskich.

Wieczorem 26 października rosyjski dron uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie czerniowickim, w wyniku czego część Czerniowic pozostała bez prądu. Przerwy w dostawach prądu wpłynęły na funkcjonowanie transportu publicznego, sygnalizacji świetlnej i systemów zaopatrzenia w wodę.

Przypomnijmy, że 27 października w obwodzie kijowskim planowane są przerwy w dostawie prądu trwające do dziewięciu godzin.

Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rano 25 października część Kijowa została pozbawiona prądu z powodu awarii w sieci. Przerwy w dostawach prądu dotknęły dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim odwołano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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