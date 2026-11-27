Film: ukraiński robot naziemny Droid zestrzelił rosyjskiego drona FPV za pomocą karabinu maszynowego
Ukraiński naziemny kompleks robotyczny Droid TW-7.62 zniszczył rosyjskiego drona FPV za pomocą zamontowanego na nim karabinu maszynowego. Ten niezwykły epizod starcia między naziemnym a powietrznym dronem został uchwycony na filmie, który opublikowano w sieci.
Według informacji podanych przez autorów publikacji, podczas niszczenia celu powietrznego ukraiński robot wykorzystał system automatycznego śledzenia. W rezultacie rosyjski dron FPV został zestrzelony bezpośrednio w powietrzu.
W ten sposób naziemny kompleks zrobotyzowany Droid TW-7.62, wyposażony w moduł bojowy z karabinem maszynowym, zademonstrował zdolność do przeciwdziałania wrogim dronom uderzeniowym.
W sieci opublikowano nagranie wideo.
Przypomnijmy, że suka o imieniu Lola stała się niezastąpioną partnerką załogi naziemnego kompleksu zrobotyzowanego (NRK) brygady granicznej „Gart”. Zwierzę towarzyszyło żołnierzom podczas misji, pokonywało wraz z robotem dziesiątki kilometrów, a po ciężkim zranieniu w wyniku ataku rosyjskiego drona FPV zostało ewakuowane przy pomocy tego samego kompleksu.