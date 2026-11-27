Ukraiński naziemny kompleks robotyczny Droid TW-7.62 zniszczył rosyjskiego drona FPV za pomocą zamontowanego na nim karabinu maszynowego. Ten niezwykły epizod starcia między naziemnym a powietrznym dronem został uchwycony na filmie, który opublikowano w sieci.

Według informacji podanych przez autorów publikacji, podczas niszczenia celu powietrznego ukraiński robot wykorzystał system automatycznego śledzenia. W rezultacie rosyjski dron FPV został zestrzelony bezpośrednio w powietrzu.

W ten sposób naziemny kompleks zrobotyzowany Droid TW-7.62, wyposażony w moduł bojowy z karabinem maszynowym, zademonstrował zdolność do przeciwdziałania wrogim dronom uderzeniowym.

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W sieci opublikowano nagranie wideo.

Przypomnijmy, że suka o imieniu Lola stała się niezastąpioną partnerką załogi naziemnego kompleksu zrobotyzowanego (NRK) brygady granicznej „Gart”. Zwierzę towarzyszyło żołnierzom podczas misji, pokonywało wraz z robotem dziesiątki kilometrów, a po ciężkim zranieniu w wyniku ataku rosyjskiego drona FPV zostało ewakuowane przy pomocy tego samego kompleksu.

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