Украинский наземный роботизированный комплекс Droid TW-7.62 уничтожил российский FPV-дрон с помощью установленного на нём пулемёта. Необычный эпизод противостояния наземного и воздушного беспилотников запечатлели на видео, которое опубликовали в сети.

По информации авторов публикации, при поражении воздушной цели украинский робот использовал систему автоматического слежения. В результате российский FPV-дрон удалось сбить прямо в воздухе.

Таким образом, наземный роботизированный комплекс Droid TW-7.62, оснащённый пулемётным боевым модулем, продемонстрировал способность противодействовать вражеским ударным беспилотникам.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-72.mp4

В сети опубликовали видеозапись.

Напомним, собака по кличке Лола стала незаменимой напарницей экипажа наземного роботизированного комплекса (НРК) пограничной бригады «Гарт». Животное сопровождало военных во время миссий, преодолевало вместе с роботом десятки километров, а после тяжелого ранения в результате атаки российского FPV-дрона её эвакуировали с помощью того же самого комплекса.

Читай нас в