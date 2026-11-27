В 2026 году в Украине планируется произвести около 8–9 миллионов FPV-дронов. Большое количество беспилотников существенно изменило характер российских штурмов на фронте и помогает украинским военным контролировать линию соприкосновения.

По словам защитника, российские оккупанты используют пехотные штурмы для захвата украинских территорий. Однако численность штурмовых групп существенно уменьшилась: если в начале полномасштабной войны они могли насчитывать десятки военных, то теперь часто состоят лишь из нескольких человек.

Фирсов пояснил, что перемещение вражеских сил можно отслеживать с помощью экранов на пунктах управления командиров бригад и воинских частей. Для этого применяются разведывательные беспилотники и ударные FPV-дроны, главным преимуществом которых является скорость.

Военный также вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, озвученные еще в 2023 году, и отметил, что в 2026 году производство FPV-дронов может достичь девяти миллионов единиц. При этом речь идет исключительно о FPV, без учета дронов-бомбардировщиков и перехватчиков, которых производят еще больше.

По мнению Фирсова, такое количество беспилотников в настоящее время играет на руку Украине, поскольку позволяет контролировать ситуацию на линии соприкосновения и сдерживать продвижение российских войск.

Сотрудничество Украины с Соединёнными Штатами в сфере производства беспилотников продолжает развиваться. В частности, Пентагон разместил дополнительный заказ на 1320 ударных FPV-дронов F10 у украинской компании F-Drones.

Контракт был заключен в рамках американской программы Drone Dominance, цель которой — обеспечить военных современными и доступными беспилотными системами.

Кроме того, 1 июля 2026 года Государственная служба экспортного контроля Украины впервые выдала разрешение на экспорт готовых боевых беспилотников для армии США. Это решение стало важным шагом для развития украинского оборонного производства и выхода отечественных компаний на международный рынок вооружений.

Об этом в интервью рассказал бывший народный депутат, а ныне военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

За восемь месяцев 2026 года Министерство обороны Украины внесло в реестр и допустило к поставкам 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Почти 91 % из них изготовлены украинскими производителями, в частности речь идет о различных типах беспилотных систем.

Недавно Министерство обороны Украины включило в перечень высокоскоростной дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10 от украинской компании TAF Industries. Беспилотник предназначен для уничтожения российских разведывательных и ударных дронов, в частности «Молнии», «Орланов» и Zala.

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