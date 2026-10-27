У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект

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Увечері в понеділок, 26 жовтня, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав магазин Auchan Чернігівська, розташований у торговельно-розважальному комплексі «Проспект» у Києві. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Сьогодні ввечері під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш магазин Auchan Чернігівська. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні компанії.

Наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його роботу призупинили до завершення оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Про відновлення роботи Auchan Чернігівська повідомлять додатково.

Про це повідомили на сторінках ритейлера в соціальних мережах.

Унаслідок нічної російської повітряної атаки 27 жовтня повністю зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Разом із приміщенням знищено техніку й обладнання, а збитки оцінюють у десятки тисяч доларів США.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і систем водопостачання.

Нагадаємо, на Київщині 27 жовтня вимикатимуть світло до дев’яти годин.

Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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