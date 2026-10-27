在基辅，由于俄罗斯的袭击，位于“普罗斯佩克特”购物中心的欧尚超市遭到损毁

10月26日（周一）晚间，位于基辅“普罗斯佩克特”商贸娱乐中心的欧尚切尔尼戈夫斯卡分店在敌方袭击中受损。幸运的是，此次事件未造成人员伤亡。

“今晚，在敌方袭击中，我们的奥尚切尔尼戈夫斯卡分店遭到破坏。所幸无人受伤，”该公司在声明中表示。

目前该门店将暂时停业。在完成店面状况评估及必要的修复工作之前，其运营将暂停。

关于欧尚切尔尼戈夫斯克分店恢复营业的具体时间，将另行通知。

该消息发布于该零售商在社交媒体上的官方页面。

10月27日夜间，俄罗斯空袭导致乌克兰化妆品及美甲产品制造商Nika Zemlyanikina的办公室被彻底摧毁。除建筑本身外，内部的机器和设备也遭毁坏，损失估计达数万美元。

10月26日晚，一架俄罗斯无人机击中了切尔诺夫策州的一处能源基础设施，导致切尔诺夫策部分地区停电。停电影响了公共交通、交通信号灯和供水系统的运行。

需要提醒的是，基辅州将于10月27日实施长达9小时的停电。

能源部通报称，六个州将再次实施停电。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区停电。停电波及首都的戈洛西夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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