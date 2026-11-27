Doradca prezydenta Ukrainy ds. rozwoju technologii obronnych Siergiej Beskrestnow, znany pod pseudonimem Flash, poinformował o pojawieniu się nowego rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego. Według wstępnej identyfikacji chodzi o odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny o nazwie „Izделие К5”.

„Na frontach zauważono nowy bezzałogowy statek powietrzny Federacji Rosyjskiej. Odrzutowy” – zaznaczył.

Nie sprecyzował jednak, kiedy i na którym odcinku frontu wykonano opublikowane zdjęcia.

Jednocześnie rosyjski propagandowy kanał Telegramowy „Wojskowa kronika” zaznaczył, że na Ukrainie zauważono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny Kub-2E lub podobny do niego aparat, który został wyposażony w silnik odrzutowy. Znacznie zwiększyło to prędkość i zasięg bezzałogowego statku powietrznego, który obecnie szacuje się na 55–60 km, jak podano w poście. Propagandziści zasugerowali, że może to świadczyć o tym, iż Rosja uruchomiła seryjną produkcję linii silników odrzutowych, które można montować praktycznie na każdym bezzałogowym statku powietrznym.

Informację tę serwis Flash podał na Telegramie, publikując odpowiednie zdjęcia.

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