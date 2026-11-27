Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», сообщил о появлении нового российского беспилотника. По предварительной идентификации, речь идет о реактивном БПЛА под названием «Изделие К5».

«На фронтах заметили новый БПЛА РФ. Реактивный», — отметил он.

Когда и на каком направлении были сделаны опубликованные кадры, он не уточнил.

В то же время российский пропагандистский Telegram-канал «Военная хроника» отметил, что в Украине был замечен российский БПЛА «Куб-2Э» или похожий на него аппарат, оснащенный реактивным двигателем. Это существенно увеличило скорость и дальность беспилотника, которая теперь оценивается в 55–60 км, говорится в сообщении. Пропагандисты предположили, что это может свидетельствовать о том, что Россия развернула серийное производство линейки реактивных двигателей, которые можно устанавливать практически на любые БПЛА.

Об этом Флеш рассказал в Telegram, опубликовав соответствующие фото.

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