0:00 / 0:00

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бєскрестнов, відомий під позивним Флеш, повідомив про появу нового російського безпілотника. За попередньою ідентифікацією, йдеться про реактивний БПЛА під назвою «Изделие К5».

«На фронтах помітили новий БПЛА РФ. Реактивний», — зазначив він.

Коли і на якому напрямку були зроблені опубліковані кадри, він не уточнив.

Водночас російський пропагандистський Telegram-канал Военная хроника зазначив, що в Україні було помічено російський БПЛА Куб-2Э, або схожий на нього апарат, який отримав реактивний двигун. Це суттєво збільшило швидкість та дальність безпілотника, яка тепер оцінюється у 55−60 км, йдеться у дописі. Пропагандисти припустили, що це може свідчити про те, що Росія розгорнула серійне виробництво лінійки реактивних двигунів, які можна встановлювати практично на будь-які БПЛА.

Про це Флеш розповів у Telegram, публікуючи відповідні фото.

Російські дрони вже розганяються до 320 км на годину.

Російські дрони на оптоволокні вже долітають понад 40 км.

Читай нас у