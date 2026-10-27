Rosjanie zaatakowali Dniepr i obwód ponad 40 razy w ciągu wieczoru; są ofiary

Od wieczora 26 października rosyjskie wojska ponad 40 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i bomb lotniczych. W wyniku ostrzałów ranne zostały trzy osoby.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku, Ołeksandr Hanzha.

W Dnieprze uszkodzono infrastrukturę.

W rejonie Synielnikowskim wróg zaatakował gminy Szachtarską, Wasylkowską i Pietropawłowską. Uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne oraz samochody. Wybuchły pożary.

Do szpitala przewieziono kobiety w wieku 55 i 77 lat, których stan określono jako średnio ciężki. 27-letnia kobieta jest leczona ambulatoryjnie.

W rejonie Nikopolskim Rosjanie zaatakowali gminy Nikopol, Marganiecka, Mirowska i Czerwonogrygorowska. Uszkodzono dom jednorodzinny.

W rejonie Pawłogradzie armia RF zaatakowała gminy Bogdanowską i Troicką. Uszkodzono dom prywatny oraz infrastrukturę.

W rejonie Kamiańskim Rosjanie zaatakowali gminę Werchowcewską.

Źródło: Ołeksandr Hanzha

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzony został sklep Auchan w centrum handlowym „Prospekt”.

Wieczorem 26 października rosyjski dron uszkodził obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie czerniowickim, w wyniku czego część Czerniowic pozostała bez prądu.

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Pawłograd zginął 41-letni górnik z DTEK.

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