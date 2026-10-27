Na lewym brzegu obwodu chersońskiego, w wyniku działań wojennych i rosyjskiej okupacji, ucierpiało około 30 tysięcy hektarów lasów w obszarze „Piaski Oleszkowskie”. Pożary zniszczyły również naturalne siedliska rzadkich roślin i zwierząt oraz spowodowały znaczne szkody na terenie narodowego parku przyrodniczego.

Według danych Jewgienija Romana, od początku pełnej inwazji do sierpnia 2025 roku pożary zniszczyły około 30 tysięcy hektarów lasów w masywie „Piaski Oleszkowskie”.

Bezpośrednio na terenie Narodowego Parku Przyrodniczego „Piaski Oleszkowskie” w tym okresie ogień ogarnął 3 037 hektarów.

Wojna wyrządziła szkody również innym obszarom przyrodniczym regionu. W szczególności w wyniku rosyjskiej agresji uszkodzono i zniszczono ponad 1000 hektarów terenów podmokłych na terenie nowokachowskiej hodowli ryb.

Pożary niszczą naturalne siedliska rzadkich gatunków roślin i zwierząt, co stwarza dodatkowe zagrożenia dla różnorodności biologicznej obwodu chersońskiego.

Zagrożone wyginięciem są brzoza dnieprowska i tymianek dnieprowski. Rośliny te naturalnie występują wyłącznie na piaskach Dolnego Dniepru, dlatego zniszczenie ich siedlisk może mieć szczególnie poważne konsekwencje dla zachowania tych gatunków.

W 2024 roku władze okupacyjne sprzedawały drewno pozyskane z drzew rosnących na terenie parku przyrodniczego „Piaski Oleszkowskie”.

Również w 2025 roku okupanci przyznali się do ogromnych szkód wyrządzonych lasom obwodu chersońskiego w wyniku wojny.

Niszczenie lasów, terenów podmokłych i naturalnych siedlisk na okupowanym lewym brzegu obwodu chersońskiego utrudnia ochronę unikalnych ekosystemów regionu.

Informację tę podało Centrum Informacji Ekologicznej w Honczarówce, powołując się na kierownika działu naukowo-badawczego parku narodowego Jewgienija Romana.

Przypomnijmy, że straty wyrządzone funduszowi rezerwatów przyrody obwodu chersońskiego w wyniku wojny przekroczyły 1,28 bln hrywien. W wyniku działań wojennych, rosyjskich ostrzałów i pożarów niszczone są naturalne ekosystemy, unicestwiana jest pokrywa roślinna, a siedliska dzikich zwierząt ulegają zniszczeniu.

Przypomnijmy, że straty środowiskowe Ukrainy spowodowane wojną wyniosły 85 miliardów euro.



Szkody ekologiczne poniesione przez Ukrainę w wyniku wojny przekroczyły 7 bilionów hrywien.

Aby całkowicie opanować Donbas, Rosjanom trzeba będzie zdobyć jeszcze pięć miast — twierdzi analityk.

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