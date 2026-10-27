Из-за войны и оккупации в Херсонской области пострадали около 30 тысяч гектаров Олешковских песков

На левобережье Херсонской области в результате боевых действий и российской оккупации пострадали около 30 тысяч гектаров лесов массива «Олешковские пески». Пожары также уничтожили естественные места обитания редких растений и животных и нанесли значительный ущерб территории национального природного парка.

По данным Евгения Романа, с начала полномасштабного вторжения до августа 2025 года пожары уничтожили около 30 тысяч гектаров лесов массива «Олешковские пески».

Непосредственно на территории национального природного парка «Олешковские пески» за этот период огонь охватил 3 037 гектаров.

Война нанесла ущерб и другим природным территориям региона. В частности, в результате российской агрессии повреждено и уничтожено более 1000 гектаров водно-болотных угодий на территории Новокаховского рыбоводческого завода мелких рыб.

Пожары уничтожают естественные среды обитания редких видов растений и животных, что создает дополнительные угрозы для биоразнообразия Херсонской области.

Под угрозой исчезновения оказались береза днепровская и тимьян днепровский. Эти растения естественно произрастают только в Нижнеднепровских песках, поэтому уничтожение их местообитаний может иметь особенно серьезные последствия для сохранения этих видов.

В 2024 году оккупационные власти продавали дрова, заготовленные из деревьев, которые росли на территории природного парка «Олешковские пески».

Также в 2025 году оккупанты признали масштабный ущерб, нанесённый лесам Херсонской области в результате войны.

Уничтожение лесов, водно-болотных угодий и естественных местообитаний на оккупированном левобережье Херсонщины затрудняет сохранение уникальных экосистем региона.

Об этом сообщили в Центре экологической информации Гончаровки со ссылкой на заведующего научно-исследовательским отделом национального парка Евгения Романа.

Напомним, ущерб, нанесенный природно-заповедному фонду Херсонской области в результате войны, превысил 1,28 трлн грн. Из-за боевых действий, российских обстрелов и пожаров разрушаются природные экосистемы, уничтожается растительный покров и повреждаются места обитания диких животных.

Напомним, что ущерб окружающей среде Украины из-за войны достиг 85 миллиардов евро.



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