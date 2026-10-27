在赫尔松州左岸地区，由于战事和俄罗斯的占领，“奥列什基沙地”森林群约3万公顷的林地遭受了破坏。 火灾还摧毁了珍稀动植物的自然栖息地，并对国家自然公园的辖区造成了重大破坏。

据叶夫根尼·罗曼称，从全面入侵开始至2025年8月，火灾已摧毁了“奥列什基沙地”林区约3万公顷的森林。

在此期间，位于“奥列什基沙地”国家自然公园境内的3,037公顷区域直接被大火吞噬。

战争还对该地区其他自然区域造成了破坏。特别是，由于俄罗斯的侵略，新卡霍夫鲱鱼养殖厂辖区内的1000多公顷湿地遭到破坏和毁灭。

火灾摧毁了珍稀动植物的自然栖息地，给赫尔松州的生物多样性带来了额外威胁。

第聂伯河白桦和第聂伯河百里香已面临灭绝威胁。这些植物仅自然生长于下第聂伯河沙地，因此其栖息地的毁坏可能对这些物种的保护产生尤为严重的后果。

2024年，占领当局曾出售从“奥列什基沙地”自然公园内树木加工而成的柴火。

此外，2025年，占领者承认战争给赫尔松州森林造成了大规模破坏。

赫尔松州被占领的左岸地区森林、湿地和自然栖息地的毁坏，给该地区独特生态系统的保护带来了困难。

贡恰罗夫卡生态信息中心援引国家公园科研部主任叶夫根尼娅·罗曼的话报道了这一情况。

需要指出的是，战争给赫尔松州自然保护区造成的损失已超过1.28万亿格里夫纳。 由于战斗行动、俄罗斯的炮击和火灾，自然生态系统遭到破坏，植被被摧毁，野生动物的栖息地也受到损害。

需要指出的是，战争给乌克兰环境造成的损失已达850亿欧元。



乌克兰因战争造成的生态损失已超过7万亿格里夫纳。

分析师称，为全面占领顿巴斯，俄军还需攻占另外五座城市。

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