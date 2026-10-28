俄罗斯在乌克兰境内新建了一处“沙希德”火箭发射场——乌克兰总参谋部情报总局

俄罗斯在“米列罗沃”军用机场附近建成了一个用于发射“沙赫德”型喷气式无人机的全新发射场。卫星图像显示了这一情况，证实了该新无人机基地的出现。 乌克兰国防部情报总局披露了该设施的详细信息。

据称，该新无人机基地位于罗斯托夫州，该州与卢甘斯克州被临时占领的领土接壤。 该设施的布局表明，其用途是用于“格拉尼-4”和“格拉尼-5”型喷气式攻击无人机及其改进型号的准备和发射。

据初步评估，该基地建成后，每天可支持多达100次发射。 其实际使用强度将取决于一系列因素——成品无人机的供应、无人机燃料及弹药的储备、受过训练的操作组数量、设备的工作状态以及侵略者下达的任务。

2026年8月底，该区域尚未出现明显施工迹象。截至10月中旬，俄军已在该处建成了发射阵地及其他基础设施。

无人机港建设进度如此之快，其中一个原因可能是采用了已经过验证的技术方案，同时将资源集中于建设相对简单的起飞基础设施。

在距离“米列罗沃”机场仅3.5公里的地方建造新的无人机发射设施，意味着俄军打算使用与保护该机场相同的防空系统来保卫该设施。 在运营过程中，共享的基础设施和现有的技术保障系统也可能成为该无人机机场的优势。

这座新无人机起飞场补充了俄罗斯现有的无人机起飞设施网络，该网络目前至少拥有12个固定起飞点。 在罗斯托夫州建设该设施，可能是俄罗斯为加大对乌克兰境内打击力度所做的准备工作的一部分，特别是在冬季期间。

这些喷气式无人机的性能使其能够分别攻击距离达770公里和950公里的目标。

据乌克兰国防部总情报局新闻处消息称。

俄罗斯对“格拉尼-4”进行了现代化改造，该无人机配备了新的导航系统和弹头。

据《华尔街日报》报道，中国协助俄罗斯研制了配备喷气发动机的新型“沙希德”无人机。

需要指出的是，俄罗斯境内被发现了一套新型“班德罗尔”导弹发射装置。

17艘油轮向俄罗斯运送了超过56.2万吨燃料——乌克兰国防部情报总局

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