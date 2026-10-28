Rosja uruchomiła nowy poligon do wystrzeliwania rakietowych „Szahidów” — GUR

Rosja utworzyła w pobliżu lotniska wojskowego „Millerowo” nowy punkt startowy dla bezzałogowych statków powietrznych typu „Shahed”. Świadczą o tym zdjęcia satelitarne, które potwierdzają powstanie nowego portu dronowego. Szczegóły dotyczące obiektu ujawniło Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Zaznaczono, że nowy port dronów znajduje się w obwodzie rostowskim, który graniczy z tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego. Konfiguracja obiektu wskazuje, że jest on przeznaczony do przygotowywania i wystrzeliwania odrzutowych dronów uderzeniowych typu „Geran-4” i „Geran-5”, a także ich modyfikacji.

Według wstępnych szacunków, po zakończeniu budowy obiekt będzie w stanie zapewnić do 100 startów dziennie. Rzeczywista intensywność jego wykorzystania będzie zależała od szeregu czynników – dostaw gotowych bezzałogowych statków powietrznych, dostępności paliwa i amunicji do UAV, liczby wyszkolonych załóg, sprawności sprzętu oraz zadań wyznaczonych przez agresora.

Pod koniec sierpnia 2026 r. na wskazanym terenie nie było jeszcze widocznych oznak aktywnej budowy. Do połowy października Rosjanie urządzili tam już stanowiska startowe i pozostałą infrastrukturę.

Jednym z wyjaśnień szybkiego tempa budowy portu dronowego może być wykorzystanie sprawdzonych już rozwiązań technicznych, a także skoncentrowanie zasobów na stworzeniu stosunkowo prostej infrastruktury startowej.

Budowa nowego obiektu do startów bezzałogowych statków powietrznych zaledwie 3,5 kilometra od lotniska „Millerowo” oznacza, że do jego ochrony Rosjanie zamierzają wykorzystać te same systemy obrony przeciwlotniczej, które chronią lotnisko. Zaletą podczas eksploatacji portu dronowego może być również wspólna infrastruktura i istniejące systemy wsparcia technicznego.

Nowy port dronów uzupełnia istniejącą już rosyjską sieć obiektów do startu bezzałogowych statków powietrznych, która liczy co najmniej 12 stacjonarnych placówek. Rozbudowa obiektu w obwodzie rostowskim może stanowić część przygotowań Rosji do zintensyfikowania ataków na terytorium Ukrainy, zwłaszcza w okresie zimowym.

Parametry dronów odrzutowych pozwalają na atakowanie celów w odległości odpowiednio do 770 i 950 kilometrów.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Rosja zmodernizowała drona „Geran-4”, który otrzymał nowy system nawigacji i głowicę bojową.

Chiny pomogły Rosji w stworzeniu nowych dronów typu „Shahed” z silnikami odrzutowymi — donosi WSJ.

Przypomnijmy, że w Rosji zauważono nową wyrzutnię rakiet „Banderol”.

17 tankowców dostarczyło do Rosji ponad 562 tysiące ton paliwa — GUR

Czytaj nas na