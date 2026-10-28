Россия оборудовала новую площадку для запуска реактивных «Шахедов» — ГУР

Россия обустроила новую площадку для запуска реактивных беспилотников типа «Шахед» вблизи военного аэродрома «Миллерово». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, подтверждающие появление нового дронопорта. Подробности об объекте раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что новый дронопорт расположен в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области. Конфигурация объекта свидетельствует о том, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников типа «Герань-4» и «Герань-5», а также их модификаций.

По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. Фактическая интенсивность его использования будет зависеть от ряда факторов — поставок готовых беспилотников, наличия топлива и боевых частей для БПЛА, количества подготовленных расчетов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

В конце августа 2026 года на указанном участке ещё не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру.

Одним из объяснений высоких темпов строительства дронопорта может быть использование уже отработанных технических решений, а также концентрация ресурсов на создании относительно простой стартовой инфраструктуры.

Строительство нового объекта для запуска БПЛА всего в 3,5 километрах от аэродрома «Миллерово» означает, что для его защиты россияне намерены использовать те же системы ПВО, которые прикрывают аэродром. Преимуществом при эксплуатации дронопорта также может стать общая инфраструктура и имеющиеся системы технического обеспечения.

Новый дронопорт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок. Строительство объекта в Ростовской области может быть частью подготовки России к увеличению интенсивности ударов по территории Украины, в частности в зимний период.

Характеристики реактивных дронов позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

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