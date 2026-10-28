俄罗斯方面称，其间谍聊天软件Max已吸引1.4亿用户

据称，俄罗斯国家即时通讯应用Max在推出一年半后，注册用户数已达1.4亿，而俄罗斯联邦总人口为1.46亿。 这一数据来自该平台开发商——由俄罗斯总统办公厅副主任之子弗拉基米尔·基里延科领导的VK控股集团的财务报告。

据该公司数据显示，该应用的月活跃用户已超过1.09亿人，日活跃用户达9000万人。 其中超过1150万注册用户来自国外，主要来自独联体国家（乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦）。

与此同时，独立网络安全专家和研究人员将Max描述为俄罗斯特工部门的大规模监控工具。 据“互联网保护协会”负责人米哈伊尔·克利马廖夫称，该服务的隐私政策规定，应俄罗斯联邦安全局（FSB）、内务部（MVD）、税务局及俄罗斯中央银行的要求，将直接向其传输数据。 对应用程序源代码的研究证实，Max能够追踪设备上正在运行的进程、收集地理位置信息、记录已安装的程序列表、捕获文本输入，以及录制音频和视频。 9月底，隐私政策中新增了一项条款，规定将追踪用户的浏览内容、互动、点赞及评论。

来源：《莫斯科时报》。

俄罗斯当局继续推广国家即时通讯应用Max。从8月起，用户将能够免费使用其基本功能，且不消耗移动数据流量。该服务已与俄罗斯联邦四大移动运营商签署了相关协议。

俄罗斯联邦反垄断局（FAS）已对苹果公司提起反垄断诉讼。起因是苹果公司未履行在iOS设备上强制预装俄罗斯应用商店RuStore及间谍通讯软件Max的要求。

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