W Rosji ogłoszono, że do szpiegowskiej aplikacji komunikacyjnej Max dołączyło 140 milionów użytkowników

Liczba zarejestrowanych użytkowników rosyjskiego państwowego komunikatora Max półtora roku po uruchomieniu rzekomo osiągnęła 140 milionów, przy liczbie ludności Federacji Rosyjskiej wynoszącej 146 milionów. Świadczą o tym sprawozdania finansowe twórcy platformy – holdingu VK, kierowanego przez Władimira Kirienko, syna zastępcy szefa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Według danych firmy miesięczna liczba użytkowników aplikacji przekroczyła 109 mln osób, a dzienna osiągnęła 90 mln. Ponad 11,5 mln rejestracji przypada na użytkowników zagranicznych, głównie z krajów WNP (Uzbekistan, Kazachstan, Białoruś, Kirgistan, Tadżykistan).

Jednocześnie niezależni eksperci ds. cyberbezpieczeństwa i badacze opisują aplikację Max jako narzędzie masowej inwigilacji stosowane przez rosyjskie służby specjalne. Według szefa „Stowarzyszenia Ochrony Internetu” Michaiła Klimarowa polityka prywatności serwisu przewiduje bezpośrednie przekazywanie danych na żądanie FSB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, urzędu skarbowego oraz Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Analiza kodu aplikacji potwierdziła, że Max jest w stanie śledzić uruchomione procesy na urządzeniu, gromadzić dane geolokalizacyjne, listę zainstalowanych programów, rejestrować wprowadzany tekst, a także nagrywać dźwięk i wideo. Pod koniec września do polityki prywatności dodano punkt dotyczący śledzenia przeglądanych treści, reakcji, polubień i komentarzy użytkowników.

Źródło: The Moscow Times.

Władze rosyjskie nadal promują państwowy komunikator Max. Od sierpnia użytkownicy będą mogli bezpłatnie korzystać z jego podstawowych funkcji bez pobierania opłat za transfer danych komórkowych. Serwis podpisał odpowiednią umowę z czterema największymi operatorami komórkowymi w Federacji Rosyjskiej.

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) Federacji Rosyjskiej wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko korporacji Apple. Powodem było nieprzestrzeganie wymogu obowiązkowej preinstalacji na urządzeniach z systemem iOS rosyjskiego sklepu z aplikacjami RuStore oraz szpiegowskiego komunikatora Max.

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