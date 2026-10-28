В РФ заявили о привлечении 140 миллионов пользователей к шпионскому мессенджеру Max

Число зарегистрированных пользователей российского государственного мессенджера Max спустя полтора года после запуска якобы достигло 140 миллионов при численности населения РФ в 146 млн. Об этом свидетельствует финансовая отчетность разработчика платформы — холдинга VK под руководством Владимира Кириенко, сына заместителя главы администрации президента РФ.

По данным компании, ежемесячная аудитория приложения превысила 109 млн человек, а ежедневная достигла 90 млн. Более 11,5 млн регистраций приходится на иностранных пользователей, в основном из стран СНГ (Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан).

В то же время независимые эксперты по кибербезопасности и исследователи описывают Max как инструмент массовой слежки российских спецслужб. По словам руководителя «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, политика конфиденциальности сервиса предусматривает прямую передачу данных по запросу ФСБ, МВД, налоговой службы и ЦБ РФ. Исследование кода приложения подтвердило, что Max способен отслеживать запущенные процессы на устройстве, собирать геолокацию, список установленных программ, фиксировать ввод текста, а также записывать аудио и видео. В конце сентября в политику конфиденциальности был добавлен пункт об отслеживании просмотра контента, реакций, лайков и комментариев пользователей.

Источник: The Moscow Times.

Российские власти продолжают продвигать государственный мессенджер Max. С августа пользователи смогут бесплатно пользоваться его основными функциями без списания мобильного трафика. Соответствующее соглашение сервис подписал с четырьмя крупнейшими мобильными операторами РФ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольное дело против корпорации Apple. Поводом стало невыполнение требования об обязательной предустановке на устройствах iOS российского магазина приложений RuStore и шпионского мессенджера Max.

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