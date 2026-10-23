Природно-заповідний фонд Херсонщини зазнав колосальних збитків через війну

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Збитки, завдані природно-заповідному фонду Херсонської області внаслідок війни, перевищили 1,28 трлн грн. Через бойові дії, російські обстріли та пожежі руйнуються природні екосистеми, знищується рослинний покрив і пошкоджуються місця існування диких тварин.

Екологічні збитки сягнули понад 1,28 трильйона

"Станом на початок жовтня 2026 року загальний розмір розрахованої шкоди природно-заповідному фонду Херсонської області становить понад 1 трлн 280 млрд 617 млн 881 тис. грн", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок війни пошкоджуються заповідні території, знищується рослинний покрив і порушується екологічна рівновага. Також страждають природні середовища існування тварин і скорочується біорізноманіття.

Екологи документують наслідки війни

Державна екологічна інспекція Південного округу фіксує наслідки бойових дій для природоохоронних територій регіону та розраховує завдані збитки за встановленими методиками.

Зібрані матеріали й результати розрахунків передають уповноваженим державним органам і правоохоронцям.

Окремо повідомлялося, що збитки земельним ресурсам Херсонщини внаслідок війни перевищили 18,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південного округу у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Збитки довкіллю України через війну сягнули 85 мільярдів євро.



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