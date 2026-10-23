Природно-заповедный фонд Херсонской области понес колоссальные убытки из-за войны
Ущерб, нанесенный природно-заповедным фондам Херсонской области в результате войны, превысил 1,28 трлн грн. Из-за боевых действий, российских обстрелов и пожаров разрушаются природные экосистемы, уничтожается растительный покров и повреждаются места обитания диких животных.
Экологический ущерб превысил 1,28 триллиона
«По состоянию на начало октября 2026 года общий размер рассчитанного ущерба природно-заповедном фонду Херсонской области составляет более 1 трлн 280 млрд 617 млн 881 тыс. грн», — говорится в сообщении.
В результате войны повреждаются заповедные территории, уничтожается растительный покров и нарушается экологическое равновесие. Также страдают естественные среды обитания животных и сокращается биоразнообразие.
Экологи документируют последствия войны
Государственная экологическая инспекция Южного округа фиксирует последствия боевых действий для природоохранных территорий региона и рассчитывает нанесенный ущерб по установленным методикам.
Собранные материалы и результаты расчетов передаются уполномоченным государственным органам и правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что ущерб земельным ресурсам Херсонской области в результате войны превысил 18,3 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Южного округа в Facebook.
Напомним, что ущерб окружающей среде Украины из-за войны достиг 85 миллиардов евро.
Экологический ущерб, нанесенный Украине войной, превысил 7 триллионов гривен.
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