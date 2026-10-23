Straty wyrządzone rezerwatom przyrody w obwodzie chersońskim w wyniku wojny przekroczyły 1,28 bln hrywien. W wyniku działań wojennych, rosyjskich ostrzałów i pożarów niszczone są naturalne ekosystemy, niszczona jest pokrywa roślinna, a siedliska dzikich zwierząt ulegają zniszczeniu.

Szkody ekologiczne wyniosły ponad 1,28 biliona

„Na początek października 2026 roku łączna kwota oszacowanych szkód w funduszu rezerwatów przyrody obwodu chersońskiego wynosi ponad 1 bilion 280 mld 617 mln 881 tys. hrywien” – czytamy w komunikacie.

W wyniku wojny niszczone są obszary chronione, niszczona jest pokrywa roślinna i zaburzana jest równowaga ekologiczna. Cierpią również naturalne siedliska zwierząt, a różnorodność biologiczna ulega zmniejszeniu.

Ekolodzy dokumentują skutki wojny

Państwowa Inspekcja Ekologiczna Okręgu Południowego rejestruje skutki działań wojennych dla obszarów chronionych w regionie i oblicza poniesione straty zgodnie z ustalonymi metodami.

Zebrane materiały i wyniki obliczeń są przekazywane uprawnionym organom państwowym oraz organom ścigania.

Osobno poinformowano, że straty w zasobach gruntowych obwodu chersońskiego w wyniku wojny przekroczyły 18,3 mld hrywien.

Informacja ta znajduje się w komunikacie Państwowej Inspekcji Ekologicznej Okręgu Południowego opublikowanym na Facebooku.

Przypomnijmy, że straty środowiskowe Ukrainy spowodowane wojną wyniosły 85 miliardów euro.



Szkody ekologiczne poniesione przez Ukrainę w wyniku wojny przekroczyły 7 bilionów hrywien.

Aby całkowicie opanować Donbas, Rosjanom trzeba będzie zdobyć jeszcze pięć miast — twierdzi analityk.

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