W moskiewskim centrum biznesowym „Moskwa-City” ewakuowano ludzi z kompleksu IQ-Kvartal, w którym znajdują się biura trzech rosyjskich ministerstw.

Incydent miał miejsce w kontekście doniesień o ataku dronów na stolicę Rosji.

Według rosyjskich mediów po wybuchu na piątym i szóstym piętrze 50-piętrowego budynku uszkodzono szyby. Następnie służby ratownicze poinformowały o ewakuacji kompleksu.

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Strona rosyjska oświadczyła, że kilka dronów rzekomo zneutralizowano za pomocą środków walki radioelektronicznej lub zniszczono. Doniesiono również o tymczasowym wstrzymaniu pracy moskiewskich lotnisk.

W mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji trwa atak na zakład chemiczny „Azot”, należący do spółki akcyjnej „OKH „Uralchim”.

We wszystkich czterech moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów. Lotniska Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski wstrzymały przyjmowanie i odsyłanie samolotów. Rosyaviacja wyjaśniła, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

Wcześniej masowy atak dronów zakłócił funkcjonowanie moskiewskich lotnisk.

Dodajmy, że w Rostowie nad Donem po ukraińskim ataku spłonął terminal naftowy.

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