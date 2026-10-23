Wideo: W Moskwie ewakuowano trzy ministerstwa w związku z atakiem dronów i balonów na miasto
W moskiewskim centrum biznesowym „Moskwa-City” ewakuowano ludzi z kompleksu IQ-Kvartal, w którym znajdują się biura trzech rosyjskich ministerstw.
Incydent miał miejsce w kontekście doniesień o ataku dronów na stolicę Rosji.
Według rosyjskich mediów po wybuchu na piątym i szóstym piętrze 50-piętrowego budynku uszkodzono szyby. Następnie służby ratownicze poinformowały o ewakuacji kompleksu.
Strona rosyjska oświadczyła, że kilka dronów rzekomo zneutralizowano za pomocą środków walki radioelektronicznej lub zniszczono. Doniesiono również o tymczasowym wstrzymaniu pracy moskiewskich lotnisk.
W mieście Berezniki w obwodzie permskim w Rosji trwa atak na zakład chemiczny „Azot”, należący do spółki akcyjnej „OKH „Uralchim”.
We wszystkich czterech moskiewskich portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów. Lotniska Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski wstrzymały przyjmowanie i odsyłanie samolotów. Rosyaviacja wyjaśniła, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
Wcześniej masowy atak dronów zakłócił funkcjonowanie moskiewskich lotnisk.
Dodajmy, że w Rostowie nad Donem po ukraińskim ataku spłonął terminal naftowy.