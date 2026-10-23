Видео: В Москве эвакуировали три министерства на фоне атаки дронов и воздушных шаров на город
В московском деловом центре «Москва-Сити» эвакуировали людей из комплекса IQ-квартал, где расположены офисы трёх российских министерств.
Инцидент произошел на фоне сообщений об атаке беспилотников на столицу РФ.
По данным российских СМИ, после взрыва на пятом-шестом этажах 50-этажного здания было повреждено остекление. Впоследствии экстренные службы сообщили об эвакуации комплекса.
Российская сторона заявила, что несколько беспилотников якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожены. Также сообщалось о временной приостановке работы московских аэропортов.
В городе Березники Пермского края России продолжается атака на химическое предприятие «Азот», входящее в состав АО «ОХК «Уралхим».
Во всех четырёх аэропортах Москвы временно ввели ограничения на полёты. Внуково, Домодёдово, Шереметьево и Жуковский прекратили принимать и отправлять самолёты. В Росавиации пояснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.
До этого массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов.
Добавим, что в Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал.