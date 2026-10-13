Відео: У Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал

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У Ростові-на-Дону в Росії згорів резервуарний парк термінала Новошахтинського НПЗ, раніше відомого як «Юг Руси». За наданою інформацією, пожежа виникла після українського удару.

Зазначається, що неушкоджених ємностей із паливом терміналі не залишилося.

Пропускна здатність термінала до удару становила 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Зокрема, біля причалу термінала можуть одночасно перебувати два судна водотоннажністю 3-5 тис. тонн.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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