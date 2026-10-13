Видео: В Ростове-на-Дону после украинского удара сгорел нефтяной терминал
В Ростове-на-Дону в России сгорел резервуарный парк терминала Новошахтинского НПЗ, ранее известного как «Юг Руси». По имеющимся данным, пожар возник после украинского удара.
Отмечается, что неповрежденных емкостей с топливом на терминале не осталось.
Пропускная способность терминала до удара составляла 2,5 млн тонн нефтепродуктов в год. В частности, у причала терминала могут одновременно находиться два судна водоизмещением 3–5 тыс. тонн.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Напомним, в России третьи сутки горел нефтеналивной терминал после атаки дронов.
В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.
Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.