Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego zatwierdziło zalecenia dotyczące ochrony centrów przetwarzania danych przed atakami ukraińskich dronów. Wśród zaproponowanych środków znalazły się: tworzenie kopii zapasowych danych, koordynacja działań przedsiębiorstw z organami bezpieczeństwa oraz fizyczna ochrona obiektów, w szczególności poprzez umieszczenie ich pod ziemią.

W przypadku najważniejszych centrów danych rozważa się możliwość budowy podziemnej oraz wdrożenia wielopoziomowego systemu ochrony. Obejmie to wykorzystanie środków walki radioelektronicznej, montaż superwytrzymałych konstrukcji zdolnych wytrzymać falę uderzeniową, a także stałą współpracę firm informatycznych z siłami zbrojnymi, w szczególności z Rosgwardią i Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej.

Nowe zalecenia mają stać się obowiązkowe zarówno dla instytucji państwowych, jak i dla prywatnego biznesu. Jednocześnie koszty dodatkowej ochrony centrów danych mogą doprowadzić do wzrostu taryf rosyjskich dostawców usług internetowych o 10%.

Według Romana Chustuziana, starszego dyrektora inwestycyjnego grupy KAMA FLOW, nawet jeśli osłony, siatki ochronne, czujniki i rezerwowe kanały łączności zwiększą koszt obiektu o 5–10%, wydatki te będą znacznie niższe od potencjalnych strat. Zaznaczył, że w przypadku uszkodzenia centrum danych można stracić 87% jego wartości, a przywrócenie jego działania może trwać miesiącami.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Z powodu ataków na centra danych Yandexu w Rosji nadal nie działa szereg serwisów.

Wcześniej w Rosji, po ataku dronów na centrum danych Yandexu, doszło do zakłóceń na dużą skalę w działaniu usług internetowych.

W nocy z 10 na 11 października drony zaatakowały centrum danych „Yandex” w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Firma potwierdziła całkowite wstrzymanie jego działania, co spowodowało w kraju zakłócenia na dużą skalę w funkcjonowaniu dziesiątek usług cyfrowych.

Rosyjska firma technologiczna Yandex oświadczyła, że w wyniku ataku dronów całkowicie wstrzymała działanie swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy atak spowodował uszkodzenie jej infrastruktury.

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