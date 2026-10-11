У Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів

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У Росії після атаки безпілотників на датацентр «Яндекса» у Владимирі виникли масштабні перебої в роботі десятків інтернет-сервісів. Проблеми з викликом таксі, доставкою їжі та онлайн-платежами зафіксували також у Білорусі, Казахстані та Вірменії.

У компанії підтвердили, що інфраструктура її датацентрів зазнала пошкоджень унаслідок атак безпілотників.

«У роботі сервісів можуть виникати збої. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше все відновити», — йдеться в заяві «Яндекса».

Також у компанії повідомили, що пошкодження вплинули на роботу служби підтримки користувачів.

Найбільше скарг надходить на роботу таких платформ і сервісів:

«Яндекс Go» та «Яндекс Таксі» — виклик автомобілів;

«Яндекс Еда» — замовлення та доставка їжі;

«Яндекс Пэй» — онлайн-платежі;

«Яндекс Игры» — ігрова платформа;

«Кинопоиск» — онлайн-кінотеатр;

Yandex Cloud — хмарна платформа.

Користувачі масово повідомляють, що не можуть викликати таксі, замовити їжу або скористатися іншими звичними онлайн-послугами.

Перебої торкнулися й інших компаній та платформ. Проблеми виникли в роботі Flowwow, Sports.ru, DDX, «Дом.ру», LIME, «Юрент», «Вкусно — и точка», Rostic's, «М.Видео» та ЦИАН.

Крім того, недоступною виявилася державна ветеринарна інформаційна система «ВетИС». Тимчасово перестав працювати й сайт петербурзького аеропорту Пулково, що підтвердила пресслужба летовища.

Наслідки збою вийшли за межі Росії: користувачі в Білорусі, Казахстані та Вірменії також повідомляють про проблеми з окремими сервісами.

Атака на датацентр у Владимирі в ніч проти 11 жовтня стала вже третьою за чотири дні. За наявними повідомленнями, унаслідок удару роботу цього об’єкта повністю зупинили.

Раніше, 8 жовтня, після атаки безпілотників повністю припинив роботу датацентр компанії в Рязанській області.

Наступного дня, 9 жовтня, пошкоджень зазнав датацентр «Яндекса» в Калузі.

Таким чином, за чотири дні атаки торкнулися трьох датацентрів компанії в Росії. Після пошкодження інфраструктури у Владимирі масштабні перебої охопили низку цифрових сервісів, якими користуються як у Росії, так і в інших країнах.

Про це повідомляє компанія «Яндекс» і російські ЗМІ.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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