В России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов

В России после атаки беспилотников на датацентр «Яндекса» во Владимире возникли масштабные перебои в работе десятков интернет-сервисов. Проблемы с вызовом такси, доставкой еды и онлайн-платежами зафиксировали также в Беларуси, Казахстане и Армении.

В компании подтвердили, что инфраструктура её дата-центров пострадала в результате атак беспилотников.

«В работе сервисов могут возникать сбои. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее всё восстановить», — говорится в заявлении «Яндекса».

Также в компании сообщили, что повреждения повлияли на работу службы поддержки пользователей.

Больше всего жалоб поступает на работу следующих платформ и сервисов:

«Яндекс Go» и «Яндекс Такси» — вызов автомобилей;

«Яндекс Еда» — заказ и доставка еды;

«Яндекс Пэй» — онлайн-платежи;

«Яндекс Игры» — игровая платформа;

«Кинопоиск» — онлайн-кинотеатр;

Yandex Cloud — облачная платформа.

Пользователи массово сообщают, что не могут вызвать такси, заказать еду или воспользоваться другими привычными онлайн-услугами.

Перебои затронули и другие компании и платформы. Проблемы возникли в работе Flowwow, Sports.ru, DDX, «Дом.ру», LIME, «Юрент», «Вкусно — и точка», Rostic's, «М.Видео» и ЦИАН.

Кроме того, оказалась недоступной государственная ветеринарная информационная система «ВетИС». Временно перестал работать и сайт петербургского аэропорта Пулково, что подтвердила пресс-служба аэропорта.

Последствия сбоя вышли за пределы России: пользователи в Беларуси, Казахстане и Армении также сообщают о проблемах с отдельными сервисами.

Атака на датацентр во Владимире в ночь на 11 октября стала уже третьей за четыре дня. По имеющимся сообщениям, в результате удара работа этого объекта была полностью остановлена.

Ранее, 8 октября, после атаки беспилотников полностью прекратил работу датацентр компании в Рязанской области.

На следующий день, 9 октября, повреждения получил датацентр «Яндекса» в Калуге.

Таким образом, за четыре дня атаки затронули три датацентра компании в России. После повреждения инфраструктуры во Владимире масштабные перебои охватили ряд цифровых сервисов, которыми пользуются как в России, так и в других странах.

Об этом сообщает компания «Яндекс» и российские СМИ.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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