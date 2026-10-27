W Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia
27 października w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, w trakcie której w rejonie operacji ogłoszono dwustronne zawieszenie ognia. Poinformował o tym Budanow.
Informację tę opublikował na Facebooku szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow.
„W Oleszkach rozpoczęła się ważna misja humanitarna. W rejonie misji ogłoszono dwustronne zawieszenie ognia. Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec udał się na miejsce – będzie odpowiedzialny za koordynację procesu. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie” – powiedział Budanow.
Podkreślił, że niezwykle ważne jest, aby ta misja ratunkowa przebiegła pomyślnie i bezpiecznie.
Szef Kancelarii Prezydenta podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie i zapewnienie bezpieczeństwa tej operacji oraz podkreślił, że życie każdego Ukraińca jest bezcenne.
Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.
W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.