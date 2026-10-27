27 października w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, w trakcie której w rejonie operacji ogłoszono dwustronne zawieszenie ognia. Poinformował o tym Budanow.

Informację tę opublikował na Facebooku szef Biura Prezydenta, Kirill Budanow.

„W Oleszkach rozpoczęła się ważna misja humanitarna. W rejonie misji ogłoszono dwustronne zawieszenie ognia. Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec udał się na miejsce – będzie odpowiedzialny za koordynację procesu. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie” – powiedział Budanow.

Podkreślił, że niezwykle ważne jest, aby ta misja ratunkowa przebiegła pomyślnie i bezpiecznie.

Szef Kancelarii Prezydenta podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie i zapewnienie bezpieczeństwa tej operacji oraz podkreślił, że życie każdego Ukraińca jest bezcenne.

Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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