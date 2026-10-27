В Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня
27 октября в Олешках стартовала гуманитарная миссия, в ходе которой в районе операции было объявлено о двустороннем прекращении огня. Об этом сообщил Буданов.
Об этом в Facebook сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
«Началась важная гуманитарная миссия в Олешках. В районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – он будет отвечать за координацию процесса. Мы с ним находимся в постоянном взаимодействии», – рассказал Буданов.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы эта миссия по спасению людей прошла успешно и безопасно.
Глава ОП поблагодарил всех, кто задействован в проведении и обеспечении этой операции, и подчеркнул, что жизнь каждого украинца бесценна.
Ранее советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.
Кроме того, Папа Римский позвонил Путину и призвал к перемирию в Олешках.
В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.