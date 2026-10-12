Через атаки на дата-центри Яндекса в РФ досі не працюють низка сервісів

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У Росії на другу добу після атак на три дата-центри «Яндекса» тривають масштабні перебої в роботі сервісів компанії. За добу про проблеми повідомили близько 435 тисяч користувачів.

Збої зачепили «Яндекс Пей», пошту, месенджер, хмарне сховище «Диск», музичний сервіс, доставку їжі та застосунок таксі «Яндекс Go». Частина користувачів не може переказувати кошти, оплачувати підписки та виводити зароблені гроші.

У компанії заявили, що насамперед відновлюють найпопулярніші сервіси, зокрема пошук, карти, таксі та голосового помічника «Аліса». Також «Яндекс» домовився про прискорене розміщення даних у дата-центрах інших провайдерів. За оцінками джерел на ринку, заміна пошкодженого обладнання може тривати близько шести місяців.

Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв назвав атаку безпрецедентною за масштабом. За даними видання, російська влада також обговорює посилення захисту дата-центрів.

Перший удар по дата-центру «Яндекса» в Рязанській області стався 8 жовтня. Згодом були уражені об’єкти в Калузі та Володимирі. Один із центрів повністю зупинив роботу через пожежу.

Раніше у Росії після атаки дронів на датацентр Яндекса стався масштабний збій інтернет-сервісів.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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