Из-за атак на дата-центры «Яндекса» в РФ до сих пор не работают ряд сервисов

В России на второй день после атак на три дата-центра «Яндекса» продолжаются масштабные сбои в работе сервисов компании. За сутки о проблемах сообщили около 435 тысяч пользователей.

Сбои затронули «Яндекс Пей», почту, мессенджер, облачное хранилище «Диск», музыкальный сервис, доставку еды и приложение такси «Яндекс Go». Часть пользователей не может переводить средства, оплачивать подписки и выводить заработанные деньги.

В компании заявили, что в первую очередь восстанавливают самые популярные сервисы, в частности поиск, карты, такси и голосовой помощник «Алиса». Также «Яндекс» договорился об ускоренном размещении данных в дата-центрах других провайдеров. По оценкам источников на рынке, замена поврежденного оборудования может занять около шести месяцев.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев назвал атаку беспрецедентной по масштабу. По данным издания, российские власти также обсуждают усиление защиты дата-центров.

Первый удар по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области произошел 8 октября. Впоследствии были поражены объекты в Калуге и Владимире. Один из центров полностью прекратил работу из-за пожара.

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена ее инфраструктура.

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