Министерство цифрового развития России утвердило рекомендации по защите центров обработки данных от атак украинских беспилотников. Среди предложенных мер — резервное копирование данных, координация работы бизнеса с силовыми структурами и физическая защита объектов, в частности размещение под землей.

Для наиболее важных дата-центров рассматривается возможность подземного строительства и многоуровневой системы защиты. Она будет предусматривать использование средств радиоэлектронной борьбы, установку сверхпрочных конструкций, способных выдерживать ударную волну, а также постоянное взаимодействие IT-компаний с силовыми структурами, в частности с Росгвардией и Вооружёнными силами РФ.

Новые рекомендации должны стать обязательными как для государственных учреждений, так и для частного бизнеса. В то же время расходы на дополнительную защиту дата-центров могут привести к росту тарифов российских провайдеров на 10%.

По словам старшего инвестиционного директора группы KAMA FLOW Романа Чустузиана, даже если укрытия, защитные сетки, датчики и резервные каналы связи увеличат стоимость объекта на 5–10%, такие расходы будут значительно меньше потенциальных потерь. Он отметил, что в случае повреждения дата-центра можно потерять 87% его стоимости, а восстановление работы может затянуться на месяцы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Из-за атак на дата-центры «Яндекса» в РФ до сих пор не работают ряд сервисов.

Ранее в России после атаки дронов на дата-центр «Яндекса» произошел масштабный сбой интернет-сервисов.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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