Wieczorem 26 października mieszkańcy Kijowa otrzymali serię alarmów dotyczących zagrożenia masowym atakiem dronów. W ciągu pięciu minut aplikacja „Kijów Cyfrowy” co najmniej siedem razy poinformowała użytkowników o niebezpieczeństwie. Prawdopodobnie przyczyną tak dużej liczby powiadomień była awaria techniczna.

Jak wynika ze zrzutów ekranu z powiadomień, pierwsze ostrzeżenie o nowym zagrożeniu nadeszło o godz. 18:47. Mówiło ono o masowym ataku dronów na miasto.

Już o godz. 18:48 aplikacja poinformowała o odwołaniu alarmu powietrznego, który trwał 57 minut. Jednak w tej samej chwili użytkownicy otrzymali nowe powiadomienie o zagrożeniu.

Następnie ostrzeżenia zaczęły napływać niemal co minutę. W szczególności o godz. 18:49 aplikacja dwukrotnie poinformowała o nowym zagrożeniu, a podobne komunikaty pojawiły się o godz. 18:50 i 18:51.

Wszystkie powiadomienia zawierały ten sam tekst: „Masowany atak dronów na miasto”. Towarzyszyła im również czerwona ikona „Koniecznie”, wskazująca na pilny charakter ostrzeżenia.

Prawdopodobnie przyczyną tak dużej liczby powtarzających się powiadomień była awaria techniczna aplikacji „Kijów Cyfrowy”. Jednocześnie nie ma na razie żadnych oficjalnych wyjaśnień dotyczących ewentualnych problemów technicznych.

O godz. 18:51 ogłoszono odwołanie alarmu.

W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa tras rosyjskich dronów i rakiet.

Z powodu zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych piąty w ciągu doby alarm powietrzny w Kijowie trwał 37 minut.

W Kijowie szósty w ciągu doby alarm powietrzny trwał 40 minut.

W nocy z 24 na 25 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 153 dronami bojowymi. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły lub unieszkodliwiły 119 z nich, w tym drony typu Shahed oraz inne modele.

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