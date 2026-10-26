Киевляне за пять минут получили семь сообщений о воздушной тревоге

Вечером 26 октября жители Киева получили серию экстренных уведомлений об угрозе массированной атаки беспилотников. В течение пяти минут приложение «Киев Цифровой» как минимум семь раз предупредило пользователей об опасности. Вероятно, причиной такого количества уведомлений стал технический сбой.

Как свидетельствуют скриншоты уведомлений, первое предупреждение о новой угрозе поступило в 18:47. В нем речь шла о массированной атаке дронов на город.

Уже в 18:48 приложение сообщило об отмене воздушной тревоги, которая длилась 57 минут. Однако в ту же минуту пользователи получили новое сообщение об опасности.

Впоследствии предупреждения начали поступать почти каждую минуту. В частности, в 18:49 приложение дважды сообщило о новой угрозе, а аналогичные сообщения появились в 18:50 и 18:51.

Все уведомления содержали одинаковый текст: «Массированная атака дронов на город». Они также сопровождались красной отметкой «Обязательно», которая указывала на срочность предупреждения.

Вероятно, причиной такого количества повторных уведомлений стал технический сбой в работе приложения «Киев Цифровой». В то же время официальных объяснений относительно возможных неполадок пока нет.

Отбой объявили в 18:51.

В приложении «Воздушная тревога» появилась карта движения российских дронов и ракет.

Из-за угрозы БПЛА пятая за сутки воздушная тревога в Киеве длилась 37 минут.

В Киеве шестая за сутки воздушная тревога длилась 40 минут.

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 из них, в том числе дроны типа Shahed и беспилотники других типов.

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