Кияни за п’ять хвилин отримали сім повідомлень про повітряну тривогу

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Увечері 26 жовтня мешканці Києва отримали серію екстрених сповіщень про загрозу масованої атаки безпілотників. Упродовж п’яти хвилин застосунок «Київ Цифровий» щонайменше сім разів повідомив користувачів про небезпеку. Ймовірно, причиною такої кількості сповіщень став технічний збій.

Як свідчать скриншоти сповіщень, перше попередження про нову загрозу надійшло о 18:47. У ньому йшлося про масовану атаку дронів на місто.

Вже о 18:48 застосунок повідомив про відбій повітряної тривоги, яка тривала 57 хвилин. Однак тієї ж хвилини користувачі отримали нове повідомлення про небезпеку.

Згодом попередження почали надходити майже щохвилини. Зокрема, о 18:49 застосунок двічі сповістив про нову загрозу, а аналогічні повідомлення з'явилися о 18:50 та 18:51.

Усі сповіщення містили однаковий текст: «Масована атака дронів на місто». Вони також супроводжувалися червоною позначкою «Обов'язково», яка вказувала на терміновість попередження.

Імовірно, причиною такої кількості повторних сповіщень став технічний збій у роботі застосунку «Київ Цифровий». Водночас офіційних пояснень щодо можливих неполадок наразі немає.

Відбій оголосили о 18:51.

У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет.

Через загрозу БпЛА п'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала 37 хвилин.

У Києві шоста за добу повітряна тривога тривала 40 хвилин.

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 із них, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники інших типів.

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