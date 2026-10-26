W ciągu dnia wojska rosyjskie ponad 50 razy zaatakowały Dniepr oraz cztery rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, w tym dwoje dzieci.

W Dnieprze uszkodzona została infrastruktura.

W Pawłogradzie zginęła jedna osoba. Siedem osób odniosło rany. Dwie 10-letnie dziewczynki i 37-letnia kobieta znajdują się w stanie krytycznym. Stan pozostałych poszkodowanych lekarze oceniają jako średni.

W gminach Nikopol, Pokrowsk, Marganec, Czerwonogrygorow i Mirów w rejonie nikopolskim uszkodzono domy prywatne, magazyn, infrastrukturę oraz samochody. Jedna osoba odniosła obrażenia.

W gminie Zelenodolsk w rejonie Krywego Rogu uszkodzono budynek mieszkalny oraz placówkę oświatową.

W gminie Meżewskiej w rejonie Synielnikowskim obrażenia odniosło 62-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta. Zostali oni hospitalizowani w stanie średniej ciężkości.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Hanzha.

Przypomnijmy, że Rosjanie ponad 50 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, jest jedna ofiara śmiertelna.

Od wieczora 21 października rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów uszkodzono infrastrukturę, wybuchł pożar. Nie ma ofiar.

W ciągu dnia wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 50 ataków na cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony, artylerię i rakiety.

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