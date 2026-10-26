W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni
W ciągu dnia wojska rosyjskie ponad 50 razy zaatakowały Dniepr oraz cztery rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a dziesięć zostało rannych, w tym dwoje dzieci.
W Dnieprze uszkodzona została infrastruktura.
W Pawłogradzie zginęła jedna osoba. Siedem osób odniosło rany. Dwie 10-letnie dziewczynki i 37-letnia kobieta znajdują się w stanie krytycznym. Stan pozostałych poszkodowanych lekarze oceniają jako średni.
W gminach Nikopol, Pokrowsk, Marganec, Czerwonogrygorow i Mirów w rejonie nikopolskim uszkodzono domy prywatne, magazyn, infrastrukturę oraz samochody. Jedna osoba odniosła obrażenia.
W gminie Zelenodolsk w rejonie Krywego Rogu uszkodzono budynek mieszkalny oraz placówkę oświatową.
W gminie Meżewskiej w rejonie Synielnikowskim obrażenia odniosło 62-letni mężczyzna i 56-letnia kobieta. Zostali oni hospitalizowani w stanie średniej ciężkości.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji państwowej Ołeksandr Hanzha.
Przypomnijmy, że Rosjanie ponad 50 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, jest jedna ofiara śmiertelna.