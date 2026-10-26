В Днепропетровской области за сутки произошло более 50 российских атак, есть погибшие и пострадавшие
В течение дня российские войска более 50 раз обстреляли Днепр и четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё десять получили ранения, в том числе двое детей.
В Днепре повреждена инфраструктура.
В Павлограде погиб человек. Семь человек получили ранения. Две 10-летние девочки и 37-летняя женщина находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
В Никополе, Покровской, Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены частные дома, складское помещение, инфраструктура и автомобили. Один человек пострадал.
В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены жилой дом и учебное заведение.
В Межевской общине Синельниковского района ранения получили 62-летний мужчина и 56-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.
Напомним, что россияне более 50 раз атаковали Днепропетровскую область, есть погибший.