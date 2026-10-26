В течение дня российские войска более 50 раз обстреляли Днепр и четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё десять получили ранения, в том числе двое детей.

В Днепре повреждена инфраструктура.

В Павлограде погиб человек. Семь человек получили ранения. Две 10-летние девочки и 37-летняя женщина находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

В Никополе, Покровской, Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены частные дома, складское помещение, инфраструктура и автомобили. Один человек пострадал.

В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены жилой дом и учебное заведение.

В Межевской общине Синельниковского района ранения получили 62-летний мужчина и 56-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Об этом глава областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил в Telegram.

Напомним, что россияне более 50 раз атаковали Днепропетровскую область, есть погибший.

Российские войска с вечера 21 октября более 20 раз атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, возник пожар. Пострадавших нет.

В течение дня российские войска совершили более 50 атак по четырём районам Днепропетровской области, применив беспилотники, артиллерию и ракеты.

Читай нас в