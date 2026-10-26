当天，俄军对第聂伯市及第聂伯彼得罗夫斯克州的四个区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有10人受伤，其中包括2名儿童。

第聂伯市的基础设施遭到破坏。

帕夫洛格勒有1人遇难。另有7人受伤，其中两名10岁女童和一名37岁妇女伤势严重。医生评估其余伤者的伤势为中等。

在尼科波尔区下辖的尼科波尔、波克罗夫斯克、马尔加内茨克、切尔沃诺格里戈里夫斯克和米里夫斯克等社区，民宅、仓库、基础设施及车辆均受损。有1人受伤。

克里沃罗格区泽列诺多尔斯克社区的一栋住宅楼和一所教育机构受损。

在西涅利科夫斯基区梅日夫斯基社区，一名62岁男子和一名56岁妇女受伤。两人伤势为中度，已被送往医院救治。

该州州长亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

需要指出的是，俄军已对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了50多次袭击，造成1人死亡。

自10月21日晚起，俄军已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了20多次袭击。炮击导致基础设施受损，并引发火灾。目前无人员伤亡。

当天，俄军 利用无人机、火炮和火箭弹，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四个地区 发动了 50 多次 袭击。

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