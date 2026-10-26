因普京之故，莫斯科市民的移动网络将被中断三天

10月27日至29日，俄罗斯当局将限制莫斯科第三环路范围内移动互联网的访问。 俄罗斯数字发展部解释称，采取这些措施是为了在“天然气出口国论坛”（FSEG）和“俄罗斯-非洲”峰会期间保障安全，普京将出席这两场活动。

据报道，10月27日和28日，移动互联网将在当地时间11:30起全天中断；10月29日则从09:30起中断。 在此期间，仅允许访问所谓的“白名单”资源，以及语音通话、家庭宽带和Wi-Fi。实施这些限制的背景是针对莫斯科地区的无人机袭击日益频繁， 特别是继10月23日发生的大规模空袭之后，该次袭击导致“莫斯科城”内“IQ-kvartal”摩天大楼的居民被疏散，并使首都各机场的运营陷入瘫痪。

来源：《莫斯科时报》。

此前，圣彼得堡曾发生大规模移动互联网服务中断事件。 此次断网恰逢普京抵达圣彼得堡，他将在那里会见马来西亚统治者苏丹伊布拉欣·伊斯梅尔，并与圣彼得堡及列宁格勒州州长举行工作会晤。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，在普京也出席的圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，对移动互联网实施限制是为了防范安全威胁。这里所指的威胁来自乌克兰。

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