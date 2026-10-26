CODE 9.2第475独立突击团的官兵本周两次利用StarGate医疗疏散无人机，成功将邻近部队的重伤员从战场上撤离。 获救的战士当时身处距离俄罗斯边境约五公里的“灰色地带”，由于地形复杂、水域阻隔以及敌方FPV无人机构成的威胁，地面撤离根本无法实施。

此次特种行动的筹备与执行，动用了StarGate无人机研发制造商SkyFall公司的团队，以及用于火力掩护和压制敌方阵地的重型打击无人机“Vampire”。

在其中一次任务中，无人机飞行近30公里抵达伤员所在位置，随后又载着这名战士飞行了同等距离返回。 得益于基于人工智能的导航系统，即使在敌方电子战手段频繁使用且GPS信号缺失的情况下，飞行任务仍圆满完成。 第475特种航空团CODE 9.2指挥官亚历山大·纳斯滕科（代号“弗林特”）指出：“今后，我们计划调整本团的编制结构，在医疗连内组建一个独立的医疗航空分队。 该分队将专门负责通过空中运输将伤员从战场上撤离。”

来源：第475独立突击团 CODE 9.2。

此前，在哈尔科夫州，乌克兰国防军在战争期间首次直接从战场上空运撤离了一名伤员。 在库皮扬斯克方向，借助一架大型无人机，成功将49岁的军人科斯蒂安丁（双腿截肢）从阵地撤离。 无人机制造商Gurzuf Defence表示，这名军人已在危险的战斗阵地坚守了近一年半。若通过常规方式前往营救，将给救援小组带来致命风险。

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