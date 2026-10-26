Видео: двух тяжелораненых бойцов эвакуировали с помощью нового дрона StarGate

Военнослужащие 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 в течение недели дважды успешно эвакуировали с поля боя тяжелораненых бойцов смежных подразделений с помощью эвакуационного беспилотника StarGate. Спасенные защитники находились в «серой зоне» примерно в пяти километрах от границы с РФ, где наземная эвакуация была невозможна из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы со стороны вражеских FPV-дронов.

К подготовке и проведению спецопераций привлекли команду компании SkyFall, которая является разработчиком и производителем дрона StarGate, а также тяжелые ударные БПЛА Vampire для огневого прикрытия и подавления позиций противника.

Во время одной из миссий беспилотник преодолел почти 30 километров до позиции раненого и столько же в обратном направлении с бойцом на борту. Благодаря навигационной системе на базе искусственного интеллекта полёт прошёл успешно даже в условиях активного использования вражеской РЭБ и отсутствия GPS. Командир 475-го ОШП CODE 9.2 Александр Настенко («Флинт») отметил: «В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом».

Источник: 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2.

Ранее в Харьковской области Силы обороны Украины впервые за время войны провели воздушную эвакуацию раненого непосредственно с поля боя. На Купянском направлении с помощью крупного беспилотника удалось вывезти с позиции 49-летнего военнослужащего Константина, который лишился обеих ног. Производитель беспилотника Gurzuf Defence сообщил, что военный провёл почти полтора года на опасной боевой позиции. Попытка добраться до него обычными способами создавала смертельную опасность для спасательной группы.

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