Żołnierze 475. oddzielnego pułku szturmowego CODE 9.2 dwukrotnie w ciągu tygodnia pomyślnie ewakuowali z pola walki ciężko rannych żołnierzy z sąsiednich oddziałów za pomocą drona ewakuacyjnego StarGate. Uratowani żołnierze znajdowali się w strefie szarej, około pięciu kilometrów od granicy z Rosją, gdzie ewakuacja lądowa była niemożliwa ze względu na trudny teren, przeszkody wodne oraz zagrożenie ze strony wrogich dronów FPV.

Do przygotowania i przeprowadzenia operacji specjalnych zaangażowano zespół firmy SkyFall, która jest projektantem i producentem drona StarGate, a także ciężkie drony bojowe Vampire służące do osłony ogniowej i neutralizacji pozycji wroga.

Podczas jednej z misji dron pokonał prawie 30 kilometrów do pozycji rannego i tyle samo w kierunku powrotnym z żołnierzem na pokładzie. Dzięki systemowi nawigacyjnemu opartemu na sztucznej inteligencji lot zakończył się sukcesem nawet w warunkach aktywnego stosowania przez wroga środków zakłócania elektronicznego oraz braku sygnału GPS. Dowódca 475. OŠP CODE 9.2 Oleksandr Nastenko („Flint”) zaznaczył: „W przyszłości planujemy wprowadzić zmiany w strukturze etatowej naszego pułku i utworzyć w ramach kompanii medycznej oddzielną sekcję lotnictwa sanitarnego. Będzie się ono specjalizować bezpośrednio w ewakuacji rannych z pola walki transportem lotniczym”.

Źródło: 475. Oddzielny Pułk Szturmowy CODE 9.2.

Wcześniej w obwodzie charkowskim Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy od początku wojny przeprowadziły ewakuację lotniczą rannego bezpośrednio z pola walki. Na kierunku Kupiańsk za pomocą dużego drona udało się ewakuować z pozycji 49-letniego żołnierza Kostiantyna, który stracił obie nogi. Producent drona, firma Gurzuf Defence, poinformowała, że żołnierz spędził prawie półtora roku na niebezpiecznej pozycji bojowej. Próba dotarcia do niego zwykłymi metodami stanowiła śmiertelne zagrożenie dla grupy ratowniczej.

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